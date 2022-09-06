РИА Новости: Комендант Бердянска умер после покушения

Комендант подконтрольного России города Бердянска (Запорожская область) Артем Бардин скончался от ранений, полученных в результате покушения. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
Днем стало известно о подрыве автомобиля Бардина в центре города, у здания администрации. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, после взрыва произошла перестрелка.
Рогов позже заявил, что за покушением якобы стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, поиск ее участников ведется.
28 февраля в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль городов Бердянск и Энергодар в ходе специальной военной операции на территории Украины.