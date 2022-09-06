Приобретённые VK «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» заработали в тестовом режиме

Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме во вторник, 6 сентября. На этот адрес переедут блог-платформа «Яндекс.Дзен» и сервис «Яндекс. Новости», которые VK приобрёл у «Яндекса».
В настоящий момент портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нём представлены контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK, сейчас компании тестируют и прорабатывают все ключевые направления — пропускную способность портала, пользовательский опыт, редирект с сайта yandex.ru и так далее. Итоговая версия станет доступна после закрытия сделки с «Яндексом».
«Фонтанка» рассказывала, что документы о сделке, по которым платформы «Дзен» и «Новости» перейдут к VK, а сервис доставки готовой еды Delivery Club окажется под контролем «Яндекса», компании подписали 22 августа. Окончательное закрытие сделки запланировано на конец 2022 года.