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    Приобретённые VK «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» заработали в тестовом режиме

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    Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме во вторник, 6 сентября. На этот адрес переедут блог-платформа «Яндекс.Дзен» и сервис «Яндекс. Новости», которые VK приобрёл у «Яндекса».

    В настоящий момент портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нём представлены контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода.

    Фото: Портал dzen.ru / скриншот
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    Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK, сейчас компании тестируют и прорабатывают все ключевые направления — пропускную способность портала, пользовательский опыт, редирект с сайта yandex.ru и так далее. Итоговая версия станет доступна после закрытия сделки с «Яндексом».

    «Фонтанка» рассказывала, что документы о сделке, по которым платформы «Дзен» и «Новости» перейдут к VK, а сервис доставки готовой еды Delivery Club окажется под контролем «Яндекса», компании подписали 22 августа. Окончательное закрытие сделки запланировано на конец 2022 года.

    Фото: Портал dzen.ru / скриншот

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