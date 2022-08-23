    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБПоследний рекорд жарыБорьба за ПетропавловскуюОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    VK и «Яндекс» раскрыли подробности сделки по приобретению «Новостей» и «Дзена»

    1453
    2 комментария

    Компании VK и «Яндекс» 22 августа подписали документы о сделке, по которым платформы «Дзен» и «Новости» перейдут VK, а сервис доставки готовой еды Delivery Club окажется под контролем «Яндекса».

    Закрытие сделки, как уточняет пресс-служба VK, запланировано на конец 2022 года. Она требует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы, уточняет пресс-служба «Яндекса».

    Сервисы «Дзен» и «Новости» после закрытия сделки появятся на портале Dzen.ru. Также там будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Действующие схемы монетизации контента для авторов «Дзена» сохранятся, право на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей» получит VK.

    «Пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении «Дзена», — уточнили в пресс-службе VK.

    Для передачи Delivery Club «Яндексу» пройдет реструктуризация совместного предприятия VK и Сбербанка «О2О Холдинг».

    Сделка затронет и работу приложений «Яндекса». На Android название поменяется на «Яндекс Старт», которое будет работать как браузер. У пользователей iOS приложение продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и «Новостей».

    Как уже писала «Фонтанка», компания «Яндекс» начнет развивать новую главную страницу. Посмотреть на нее можно здесь. Бывшая главная «Яндекса» станет порталом Dzen.ru и будет находиться под управлением VK.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важно

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close