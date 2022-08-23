VK и «Яндекс» раскрыли подробности сделки по приобретению «Новостей» и «Дзена»

Компании VK и «Яндекс» 22 августа подписали документы о сделке, по которым платформы «Дзен» и «Новости» перейдут VK, а сервис доставки готовой еды Delivery Club окажется под контролем «Яндекса».



Закрытие сделки, как уточняет пресс-служба VK, запланировано на конец 2022 года. Она требует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы, уточняет пресс-служба «Яндекса».



Сервисы «Дзен» и «Новости» после закрытия сделки появятся на портале Dzen.ru. Также там будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Действующие схемы монетизации контента для авторов «Дзена» сохранятся, право на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей» получит VK.

