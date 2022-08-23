Непривычно. «Яндекс» показал новую главную страницу

Компания «Яндекс» будет развивать свою новую главную страницу. Посмотреть, как будет она будет выглядеть, можно здесь .

Как рассказала пресс-служба «Яндекса», после продажи медийных активов — «Дзен» и «Яндекс.Новости» — новой основной точкой входа в поиск станет ya.ru. Бывшая главная страница «Яндекса» станет порталом Dzen.ru и перейдет под управление VK.



Также в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей» сервис доставки еды Delivery Club переходит к «Яндексу».