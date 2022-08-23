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    Непривычно. «Яндекс» показал новую главную страницу

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    Компания «Яндекс» будет развивать свою новую главную страницу. Посмотреть, как будет она будет выглядеть, можно здесь.

    Фото: Скриншот новой главной страницы «Яндекса»
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    Как рассказала пресс-служба «Яндекса», после продажи медийных активов — «Дзен» и «Яндекс.Новости» — новой основной точкой входа в поиск станет ya.ru. Бывшая главная страница «Яндекса» станет порталом Dzen.ru и перейдет под управление VK.

    Также в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей» сервис доставки еды Delivery Club переходит к «Яндексу».

    «Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой», — говорится в сообщении пресс-службы.

    В конце апреля стало известно, что VK подписал соглашение с «Яндексом» по покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».

    Фото: Скриншот новой главной страницы «Яндекса»

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    MinimumLaw23 Авг 2022 в 11:08
    так https://ya.ru и https://yandex.ru всегда были разными страницами. И, к слову, облегченная версия становится только тяжелее. Появляются сервися, появляется алиса... Короче облегченной станицы поиска больше не будет.
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