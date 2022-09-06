«Деньги нам никто не платил». Автор ролика про замерзающую Европу рассказал, зачем его снял и почему на видео Красноярск

Журналист из Петербурга Артур Ходырев, автор вирусного ролика про отключение российского газа европейцам, рассказал «Фонтанке», что создал его по личной инициативе. По его словам, над абсурдной ситуацией «нет возможности не смеяться».



«Да, создание ролика — личная инициатива. Деньги нам никто не платил, если это интересует. Просто ситуация вокруг «Газпрома», «Северного потока» и Европы кажется такой абсурдной и противоречащей здравому смыслу, что нет возможности не смеяться. Сделал с коллегой, Ваней Киреевым, в привычной для себя форме. Цель ролика — всегда сам ролик, как цель написания книги — сама книга. Я рад, что в Сети он получил популярность, стал метафорой народного отношения к происходящему в контексте европейского газового самоубийства», — говорит Ходырев.

