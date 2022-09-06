«А зима будет большая». Петербургский журналист смонтировал ролик об отключении газа в Европе

Ролик, в котором «Газпром» будто бы отключает Европу от газа, стал вирусным в соцсетях 6 сентября. Одни, делая репост, не скрывают своего возмущения, другие — как первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко — высказывают одобрение фразой «ну, вы поняли».
Отмечается, что создателем короткого видео стал Артур Ходырев, журналист из Петербурга, который ранее плотно занимался темой газовой промышленности. Репортажи выходили на телеканале «Россия».
Двухминутный ролик начинается с того, что работник газораспределительной станции «перекрывает вентиль». После этого пользователи видят флаги ЕС как символ замерзающей Европы, альтернативные источники энергии, трубы «Северного потока». Драматизма добавляют виды заснеженного Красноярска. К слову, город до сих пор не газифицирован. Картинки сменяют друг друга под песню «А зима будет большая» в исполнении Варвары Визбор.
2 сентября «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» из-за неисправностей, выявленных при техобслуживании. В компании отметили, что возобновление прокачки газа невозможно до полного устранения проблем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что ремонтным работам препятствуют санкции.