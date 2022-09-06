«А зима будет большая». Петербургский журналист смонтировал ролик об отключении газа в Европе

Ролик, в котором «Газпром» будто бы отключает Европу от газа, стал вирусным в соцсетях 6 сентября. Одни, делая репост, не скрывают своего возмущения, другие — как первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко — высказывают одобрение фразой «ну, вы поняли».



Отмечается, что создателем короткого видео стал Артур Ходырев, журналист из Петербурга, который ранее плотно занимался темой газовой промышленности. Репортажи выходили на телеканале «Россия».

