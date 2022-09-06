«Дьявол велел убить священника». Визит петербуржца с палкой к церкви попал на видео

Мужчину, который угрожал убийством настоятелю храма в Петербурге, поймали уличные камеры. На них видно, как бородач с длинной палкой в руках пытается прорваться в церковь, но встречает отпор и остаётся на улице.
ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Потасовка, попавшая на видео, произошла утром 6 сентября у храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского на проспекте Стачек. Там сработала кнопка тревожной сигнализации — на место прибыл наряд вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
После задержания мужчина признался, что считает себя сатанистом, а убить батюшку ему «велел дьявол».
«Фонтанка» писала, что сотрудники правопорядка доставили правонарушителя в 64-й отдел полиции.