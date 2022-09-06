    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    С палкой на святого отца. В Петербурге неадекватный мужчина ворвался в храм

    665
    4 комментария

    Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством настоятелю храма. Неадекватный горожанин, вооруженный палкой, ворвался в церковь 6 сентября.

    В десятом часу утра в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского на проспекте Стачек сработала кнопка тревожной сигнализации. Через пару минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны. В 9:43 сотрудники задержали агрессивного гражданина, который ворвался в храм и начал угрожать священнику расправой, размахивая палкой.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники правопорядка доставили правонарушителя в 64 отдел полиции, сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close