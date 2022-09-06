С палкой на святого отца. В Петербурге неадекватный мужчина ворвался в храм

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством настоятелю храма. Неадекватный горожанин, вооруженный палкой, ворвался в церковь 6 сентября.
В десятом часу утра в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского на проспекте Стачек сработала кнопка тревожной сигнализации. Через пару минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны. В 9:43 сотрудники задержали агрессивного гражданина, который ворвался в храм и начал угрожать священнику расправой, размахивая палкой.
Сотрудники правопорядка доставили правонарушителя в 64 отдел полиции, сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.