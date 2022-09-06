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    Власти Петербурга хотят отремонтировать Речной вокзал и пересматривают создание нового терминала на «Морском фасаде»

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    Правительство Петербурга намерено в следующем году начать реконструкцию Речного вокзала у метро «Пролетарская». Об этом 6 сентября рассказал глава комитета по транспорту в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 гг. Валентин Енокаев, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания.

    По его словам, этот речной вокзал недавно перешел в ведение комитета по транспорту. «Мы планируем его приводить в надлежащее состояние через ремонт и, возможно, реконструкцию. В следующем году, скорее всего, приступим к эскизированию», — отметил чиновник.

    Власти города также не исключают создание нового терминала. «Был план строительства речного вокзала на «Морском фасаде», на сегодняшний день задача не снята. Но в связи с падением пассажиропотока круизных лайнеров концепция эксплуатации «Морского фасада» на данный момент пересматривается», — сообщил он.

    Речные причалы на проспекте Обуховской обороны перешли к Смольному в результате тяжбы с бывшим арендатором, ярославским ООО «Анхель». О возрождении полноценного речного терминала власти рассуждают уже несколько лет. На ПМЭФ-2018 был презентован проект за 2,1 млрд рублей. Комплекс из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией хотели построить к 2023 году. Но не приступили даже к проектированию.

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