В Смольном рассказали, когда в Петербурге исчезнут обманутые дольщики

До конца 2023 года в Петербурге будет полностью решена проблема обманутых дольщиков, их в городе не останется. Об этом 6 сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета города на 2023–2025 годы в Заксобрании рассказал председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

Чиновник пояснил, что еще три года назад в Петербурге было 50 домов с обманутыми дольщиками. К 2022 году их осталось 15, из них три уже введены в эксплуатацию, еще 5 планируется ввести до конца этого года. Остальные пять достроят в 2023 году.