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    В Смольном рассказали, когда в Петербурге исчезнут обманутые дольщики

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    До конца 2023 года в Петербурге будет полностью решена проблема обманутых дольщиков, их в городе не останется. Об этом 6 сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета города на 2023–2025 годы в Заксобрании рассказал председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

    Чиновник пояснил, что еще три года назад в Петербурге было 50 домов с обманутыми дольщиками. К 2022 году их осталось 15, из них три уже введены в эксплуатацию, еще 5 планируется ввести до конца этого года. Остальные пять достроят в 2023 году.

    «Суть в том, что к концу 2023 года обманутых дольщиков [в Петербурге] не будет», — сказал глава комстроя, подчеркнув, что работа ведется в плановом режиме.

    «Нулевые» чтения по проекту бюджета Петербурга на 2023–2025 годы стартовали в Заксобрании 29 августа.

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