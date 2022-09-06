Бизнес задолжал Смольному за аренду 30 млрд рублей. Две трети суммы власти вернуть не надеются

Задолженность арендаторов городского имущества перед комитетом имущественных отношений составляет 30 млрд рублей. Об этом 6 сентября рассказала замглавы ведомства Анжелика Логачева в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 гг.



По сравнению с прошлым годом показатель существенно не изменился. Так, по данным на август 2021 года арендаторы задолжали Смольному 30,2 млрд рублей. Доля проблемной задолженности также сохранилась.

