Бизнес задолжал Смольному за аренду 30 млрд рублей. Две трети суммы власти вернуть не надеются

Задолженность арендаторов городского имущества перед комитетом имущественных отношений составляет 30 млрд рублей. Об этом 6 сентября рассказала замглавы ведомства Анжелика Логачева в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 гг.
По сравнению с прошлым годом показатель существенно не изменился. Так, по данным на август 2021 года арендаторы задолжали Смольному 30,2 млрд рублей. Доля проблемной задолженности также сохранилась.
«20 млрд рублей с лишним — это задолженность, с которой мало что можно сделать», — отметила Логачева. По ее словам, ведомство делает основной упор на работу с текущей задолженностью. «Судя по поступлениям, эффект наблюдается», — сообщила она. Однако предоставление мер поддержки бизнесу (в том числе отсрочка по арендным платежам) не способствуют сокращению задолженности.
«Сейчас не очень хороший период, поскольку сначала ковидная история была, сейчас мы живем в тоже не очень благоприятных экономических реалиях», — отметила замглавы комитета.