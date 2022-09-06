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    «Строители их просто не строят». Смольный рассказал о дефиците квартир для закупки льготникам

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    В Петербурге наблюдается дефицит на рынке недвижимости по квартирам, которые подходят Смольному для закупки льготным категориям граждан, в частности многодетным семьям и инвалидам. Об этом 6 сентября в Заксобрании города в ходе «нулевых» чтений проекта бюджета на 2023 год рассказала замглавы комитета имущественных отношений Анжелика Логачева, передает корреспондент «Фонтанки».

    «По поводу расходов на приобретение квартир. У нас сейчас активно идет освоение, проведение аукционов, у нас порядка 500 аукционов состоялось. Это очень большой объем работы. При этом еще понимаем, что у нас сейчас было 163 тысячи рублей стоимость квадратного метра, сейчас она увеличена до 186. И увеличена она была буквально недавно, поэтому мы новые аукционы по новой стоимости заключаем только сейчас. То есть все еще обусловлено и рынком», — пояснила чиновница.

    Так замглавы КИО ответила на упреки в медленном освоении комитетом бюджетных средств на текущий год. По данным представителя Контрольно-счетной палаты, на 5 сентября показатель данный составляет 29,9%.

    «У нас не хватает квартир, которые мы можем приобрести. У нас есть определенные требования к этим квартирам. У нас не хватает квартир многокомнатных для многодетных, не хватает квартир для инвалидов, их просто нет на рынке, строители их не строят», — подчеркнула Логачева.

    «Нулевые» чтения по проекту бюджета Петербурга на 2023–2025 годы стартовали в Заксобрании 29 августа.

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