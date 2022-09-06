«Строители их просто не строят». Смольный рассказал о дефиците квартир для закупки льготникам

В Петербурге наблюдается дефицит на рынке недвижимости по квартирам, которые подходят Смольному для закупки льготным категориям граждан, в частности многодетным семьям и инвалидам. Об этом 6 сентября в Заксобрании города в ходе «нулевых» чтений проекта бюджета на 2023 год рассказала замглавы комитета имущественных отношений Анжелика Логачева, передает корреспондент «Фонтанки».

«По поводу расходов на приобретение квартир. У нас сейчас активно идет освоение, проведение аукционов, у нас порядка 500 аукционов состоялось. Это очень большой объем работы. При этом еще понимаем, что у нас сейчас было 163 тысячи рублей стоимость квадратного метра, сейчас она увеличена до 186. И увеличена она была буквально недавно, поэтому мы новые аукционы по новой стоимости заключаем только сейчас. То есть все еще обусловлено и рынком», — пояснила чиновница.