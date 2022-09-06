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    «Такие известны. Все до единого». Лукашенко пообещал подумать, достойны ли уехавшие белорусы гражданства страны

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил лишить уехавших из страны белорусов гражданства. Его комментарий опубликовали в телегам-канале «Пул первого».

    «В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?» — заявил Лукашенко.

    По его словам, соответствующие поправки в закон будут рассмотрены 6 сентября.

    Волна эмиграции, о которой говорит Лукашенко, произошла на волне протестов и преследования оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Ранее он уже заявлял, что вернуться обратно в Белоруссию якобы готовы 95% уехавших. По словам главы страны, он возражений не имеет: «Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил».

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