Лукашенко позвал соотечественников возвращаться из эмиграции словами о тюрьме

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что почти 100 процентов его эмигрировавших соотечественников готовы вернуться на родину и ждут его прощения. Он не против.
Лукашенко коротко высказался о покинувших страну белорусах во время посещения агрокомбината «Юбилейный» в Витебской области 21 июня. Из его слов следует, что 95% белорусов, которые были вынуждены уехать из страны на волне протестов и преследования оппозиции после президентских выборов в 2020 году, готовы вернуться.
«Уже пишут открыто, хотят назад вернуться: «Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу». 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Причиной, по которой белорусы стремятся обратно в страну, президент назвал волну мигрантов из Украины и переключения европейцев на помощь им.