Лукашенко позвал соотечественников возвращаться из эмиграции словами о тюрьме

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что почти 100 процентов его эмигрировавших соотечественников готовы вернуться на родину и ждут его прощения. Он не против.

Лукашенко коротко высказался о покинувших страну белорусах во время посещения агрокомбината «Юбилейный» в Витебской области 21 июня. Из его слов следует, что 95% белорусов, которые были вынуждены уехать из страны на волне протестов и преследования оппозиции после президентских выборов в 2020 году, готовы вернуться.