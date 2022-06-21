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    Лукашенко позвал соотечественников возвращаться из эмиграции словами о тюрьме

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    12 комментариев

    Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что почти 100 процентов его эмигрировавших соотечественников готовы вернуться на родину и ждут его прощения. Он не против.

    Лукашенко коротко высказался о покинувших страну белорусах во время посещения агрокомбината «Юбилейный» в Витебской области 21 июня. Из его слов следует, что 95% белорусов, которые были вынуждены уехать из страны на волне протестов и преследования оппозиции после президентских выборов в 2020 году, готовы вернуться.

    «Уже пишут открыто, хотят назад вернуться: «Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу». 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

    Причиной, по которой белорусы стремятся обратно в страну, президент назвал волну мигрантов из Украины и переключения европейцев на помощь им.

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    Комментарии (12)

    Kezevo
    У него хорошо получается песочить председателей колхозов , собирая авациии и сопли о крепком хозяйственнике в ютубе, небольше.
    Danik
    Просто народ понимает, что надо обустраивать свою страну!
    Пример за границей они уже видели. Пора и делом претворить это в жизнь.
    Денеб
    Усатый людоед обещает простить......и не съедать.....пока....может быть....некоторых.....
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