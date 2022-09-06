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    COVID-19

    В России за сутки 95 смертей от коронавируса. Почти каждый пятый — из Петербурга

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    Заболеваемость коронавирусом снижается в России: за сутки зафиксировано 38,5 тысячи новых случаев — против 50 с лишним тысяч несколько дней назад. При этом смертность остается на высоком уровне, следует из данных федерального оперштаба.

    Как сообщили в оперштабе, по состоянию на 6 сентября в России за сутки выявлено 38 500 новых случаев COVID-19, госпитализировано 4 203 человека, подтверждено 95 летальных исходов. В том числе 3 014 заболевших, 239 госпитализированных и 21 умерший — в Петербурге.

    Академик РАН Александр Гинцбург ранее заявил, что смертность от коронавируса в России за август выросла втрое, в ближайшее время она может удвоиться.

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