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    Принесший муляж бомбы в пушкинский банк заявил на суде, что готов заключить военный контракт

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    Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Петракова, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом 6 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Петракова задержали после 14 апреля, когда он пришел в банк на Магазейной улице с евро из «банка приколов» и муляжом бомбы. В тот день он передал через приемник «куклу» с примотанными электронными часами, жестами показал кассиру, что собирается взорвать устройство, помахал брелком и сбежал. На место выезжала группа разминирования ОМОН, проверка на время парализовала работу банка.

    Суд установил, что Петраков ранее не был судим, вину признал и раскаялся. Мужчина является отцом двоих несовершеннолетних детей, участвует в благотворительности, прыгает с парашютом, имеет долговые и кредитные обязательства, намерен заключить контракт с МО РФ для прохождения военной службы.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Зачтено время содержания под стражей, а также период нахождения на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, в связи с чем суд смягчил штраф до 80 000 рублей.

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