Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в проблемах, с которыми столкнется зимой из-за сокращения поставок российского газа. Об этом он рассказал 6 сентября на брифинге перед вылетом из Анкары в Сараево, передают агентства Anadolu и ТАСС.
«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер также отметил, что сейчас у Турции нет проблем с поставками газа.
Напомним, «Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования из-за санкций. С 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ.
Летом в Германии приняли поправки, которые обязали операторов газохранилищ заполнить их на 85% к октябрю, на 95% — к ноябрю. Как следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE за 3 сентября, планка по 85% уже взята, передает «Ъ».