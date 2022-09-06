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    Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в проблемах, с которыми столкнется зимой из-за сокращения поставок российского газа. Об этом он рассказал 6 сентября на брифинге перед вылетом из Анкары в Сараево, передают агентства Anadolu и ТАСС.

    «Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», — сказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также отметил, что сейчас у Турции нет проблем с поставками газа.

    Напомним, «Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования из-за санкций. С 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ.

    Летом в Германии приняли поправки, которые обязали операторов газохранилищ заполнить их на 85% к октябрю, на 95% — к ноябрю. Как следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE за 3 сентября, планка по 85% уже взята, передает «Ъ».

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