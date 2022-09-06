Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в проблемах, с которыми столкнется зимой из-за сокращения поставок российского газа. Об этом он рассказал 6 сентября на брифинге перед вылетом из Анкары в Сараево, передают агентства Anadolu и ТАСС.

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», — сказал Эрдоган.