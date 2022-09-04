Лидер оппозиции ФРГ заявил о возможных блэкаутах зимой из-за сокращения поставок российского газа

Этой зимой в Германии может произойти отключение электроэнергии из-за сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал лидер партии «Христианский демократический союз Германии» Фридрих Мерц, сообщает 4 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ. Чтобы этого не случилось, нужно продлить работу трех оставшихся в ФРГ АЭС, считает он.
«Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — заявил Мерц (цитата по ТАСС). Политик призвал заказать новые топливные стержни как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, возможно, и для трех, которые были выключены в прошлом году.
Власти Германии начали закрывать АЭС в 2011 году после аварии на Фукусиме. В начале 2022 года от сети были отключены три из последних шести АЭС. Оставшиеся три предполагалось отключить до конца 2022 года. Однако продление сроков работы этих станций поможет снизить потребление газа только на 2%, отмечал ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
Напомним, «Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования из-за санкций. С 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ.
Летом в Германии приняли поправки, которые обязали операторов газохранилищ заполнить их на 85% к октябрю, на 95% — к ноябрю. Как следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE за 3 сентября, планка по 85% уже взята, передает «Ъ».