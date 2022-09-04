Лидер оппозиции ФРГ заявил о возможных блэкаутах зимой из-за сокращения поставок российского газа

Этой зимой в Германии может произойти отключение электроэнергии из-за сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал лидер партии «Христианский демократический союз Германии» Фридрих Мерц, сообщает 4 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ. Чтобы этого не случилось, нужно продлить работу трех оставшихся в ФРГ АЭС, считает он.



«Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — заявил Мерц (цитата по ТАСС). Политик призвал заказать новые топливные стержни как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, возможно, и для трех, которые были выключены в прошлом году.

