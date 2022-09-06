«Хочу положить конец всем разговорам». Кадыров прокомментировал свои слова про «бессрочный отпуск»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске». В новом видео, опубликованном в своем Telegram-канале 6 сентября, он заявил, что решил «положить конец всем разговорам», и заверил, что «не имеет права просто так уйти».



Кадыров объяснил, что поводом порассуждать об отпуске стала публикация, в которой говорилось, что он занимает свой пост 15 лет и является «долгожителем» среди глав регионов.

