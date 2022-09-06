«Хочу положить конец всем разговорам». Кадыров прокомментировал свои слова про «бессрочный отпуск»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске». В новом видео, опубликованном в своем Telegram-канале 6 сентября, он заявил, что решил «положить конец всем разговорам», и заверил, что «не имеет права просто так уйти».
Кадыров объяснил, что поводом порассуждать об отпуске стала публикация, в которой говорилось, что он занимает свой пост 15 лет и является «долгожителем» среди глав регионов.
«Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель», — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», — говорит глава Чечни.
«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права», — сказал Кадыров и добавил, что оставить свой пост он может, только спросив президента России и народ, который ему доверил руководство регионом. Разговоры о «бессрочном отпуске» он предложил оставить на будущее, добавив, что не станет брать даже положенный отпуск.
3 сентября глава Чеченской Республики опубликовал видео, в котором заметил, что «засиделся» на своем посту, и пообещал «вовремя уйти».