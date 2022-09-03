«Я и сам заметил, что засиделся». Кадыров пообещал «вовремя уйти»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заметил, что «засиделся» на своем посту, и задумался о «бессрочном и длинном отпуске». Об этом он 2 сентября он сообщил в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, долгожитель среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал он под видео.