Reuters: «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипломатической миссии. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Теракт в столице Афганистана произошел в понедельник утром — смертник пришел к посольству на улице Дар-уль-Аман. Взрыв произошел в тот момент, когда член дипмиссии вышел назвать имена претендентов на визы. Погибли два человека и около 20 пострадали.

