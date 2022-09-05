Reuters: «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипломатической миссии. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Теракт в столице Афганистана произошел в понедельник утром — смертник пришел к посольству на улице Дар-уль-Аман. Взрыв произошел в тот момент, когда член дипмиссии вышел назвать имена претендентов на визы. Погибли два человека и около 20 пострадали.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту ЧП. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена.
* Террористическая группировка, запрещенная в России