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    Reuters: «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

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    Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипломатической миссии. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

    Теракт в столице Афганистана произошел в понедельник утром — смертник пришел к посольству на улице Дар-уль-Аман. Взрыв произошел в тот момент, когда член дипмиссии вышел назвать имена претендентов на визы. Погибли два человека и около 20 пострадали.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту ЧП. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена.

    * Террористическая группировка, запрещенная в России

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