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    Боевые действия на Украине

    «Не менее 12 прилётов». Губернатор показал последствия очередного обстрела Курской области

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    Приграничный поселок Теткино в Курской области снова подвергся обстрелу со стороны Украины, несколько домов повреждены. Об этом 5 сентября заявил глава региона Роман Старовойт.

    «Сегодня около 19 часов ВСУ снова обстреляли посёлок Теткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — пишет он в своем телеграм-канале.

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    По его словам, в нескольких домовладениях пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Владельцам поврежденных домов обещают оперативно оказать помощь.

    Тёткино последний раз обстреливали 3 сентября. Тогда тоже никто не пострадал, урон был нанесен лишь домам.

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