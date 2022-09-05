«Не менее 12 прилётов». Губернатор показал последствия очередного обстрела Курской области

Приграничный поселок Теткино в Курской области снова подвергся обстрелу со стороны Украины, несколько домов повреждены. Об этом 5 сентября заявил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня около 19 часов ВСУ снова обстреляли посёлок Теткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — пишет он в своем телеграм-канале.
По его словам, в нескольких домовладениях пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Владельцам поврежденных домов обещают оперативно оказать помощь.
Тёткино последний раз обстреливали 3 сентября. Тогда тоже никто не пострадал, урон был нанесен лишь домам.