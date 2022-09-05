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    Завершил поездку в СИЗО. Петербургский таксист арестован по обвинению в насилии над пассажиркой

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    Невский райсуд Петербурга арестовал Жылдызбека Атамбекова, обвиняемого по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера.

    Процесс проходил в закрытом режиме, отметили в объединенной пресс-службе городских судов. Подробности не уточняются. В СИЗО он пробудет до 3 ноября.

    Речь идет о нападении таксиста на пассажирку. «Фонтанка» писала, что накануне в полицию Невского района обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что около четырех часов ночи вызвала такси через мобильное приложение «Яндекса», чтобы доехать до дома на улице Шелгунова. Женщина не скрывала, что была нетрезва и по пути заснула. Этим, по её словам, воспользовался водитель, который надругался над ней.

    Подозреваемого задержали днем 4 сентября у дома 3 по Варшавской улице. Им оказался 30-летний гражданин Киргизии, который временно зарегистрирован в Ленобласти.

    По ч. 1 ст. 132 УК РФ Атамбекову грозит до шести лет лишения свободы.

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