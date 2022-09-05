Завершил поездку в СИЗО. Петербургский таксист арестован по обвинению в насилии над пассажиркой

Невский райсуд Петербурга арестовал Жылдызбека Атамбекова, обвиняемого по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера.



Процесс проходил в закрытом режиме, отметили в объединенной пресс-службе городских судов. Подробности не уточняются. В СИЗО он пробудет до 3 ноября.



Речь идет о нападении таксиста на пассажирку. «Фонтанка» писала, что накануне в полицию Невского района обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что около четырех часов ночи вызвала такси через мобильное приложение «Яндекса», чтобы доехать до дома на улице Шелгунова. Женщина не скрывала, что была нетрезва и по пути заснула. Этим, по её словам, воспользовался водитель, который надругался над ней.

