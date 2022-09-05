В Петербурге таксист изнасиловал предпринимательницу, заснувшую в его машине

В полицию 34-летняя жительница Невского района обратилась накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября. По предварительной информации, она сообщила, что около 4 ночи вызвала такси через мобильное приложение «Яндекса», чтобы доехать до дома на улице Шелгунова. Женщина не скрывала, что была нетрезва и по пути заснула. Этим, по её словам, воспользовался водитель, который надругался над беспомощной пассажиркой.

Сотрудники ГИБДД задержали на юге Петербурга таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки.

После этого он якобы высадил её у дома и уехал.



Женщина, которая является индивидуальной предпринимательницей, самостоятельно приехала около 11 утра в НИИ Скорой помощи для того, чтобы зафиксировать полученные повреждения.



Подозреваемого на автомобиле «Фольксваген Поло» наряд ГИБДД остановил около 13:20 у дома 3 по Варшавской улице. В полицию увезли 30-летнего гражданина Киргизии, который временно зарегистрирован в Ленобласти.



Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)».

