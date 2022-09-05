Путин пообещал сделать так, чтобы добровольцев на спецоперацию отпускали с работы и не увольняли

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, с такой проблемой к президенту во время его визита на Камчатку обратился один из сотрудников МЧС. Мужчина рассказал, что хотел принять участие в боевых действиях, но по закону ему не может быть предоставлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение на занимаемую должность, когда он приедет назад.

Правительство России обеспечит трудовые гарантии гражданам, которые идут добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Соответствующее поручение даст президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствие с ситуацией де-факто», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что анонсированные поправки в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

