Предлагали костюм и навигатор. Ювелирная банда выступила в горсуде Петербурга с последним словом

В Санкт-Петербургском городском суде сторона защиты завершила прения по уголовному делу в отношении Минина, Киселёва и Шентуева. Как полагает следствие, их банда с 2011 по 2017 годы нападала на ювелирные магазины в Петербурге и шести областях.

Десятерым подсудимым, среди которых есть и Евгений Киселёв — ему следствие отвело ведущую роль в преступлениях — дали выступить с последним словом. Об этом 5 сентября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.



«Суду читали меморандум, говорили о праве, заявляли о невиновности, признавались в глубочайшем уважении, просили о понимании, предлагали американский навигатор и дорогой мужской костюм, передавали привет СК», — говорится в записи.



Яркими репликами запомнились несколько подсудимых. Так, Закир Асадуллаев «в этот торжественный день» попросил взаимопонимания, гуманизма и переквалификации действий с разбоя на грабеж. В счёт возмещения вреда предложил отдать потерпевшему свою «гоу-гоу» камеру и американский навигатор.



Другой фигурант — Николай Шульгин — поведал о том, что его не взяли в ОМОН, из-за чего «он пошёл в другую банду». Но не специально: нужны были деньги.

Подсудимый Дмитрий Павленко, в свою очередь, решил прочитать суду, прокурору и пресс-службе лекцию о праве. Цитирование пленумов Верховного суда РФ и рассуждения об относимости и допустимости доказательств присутствующих не убедили. Возмещать вред предложил более оригинальным, чем у Асадуллаева, способом — своим костюмом, рубашками и куртками. «Дома только женщины, они не носят», — заявил Павленко.

