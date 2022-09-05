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    COVID-19

    Беглов заявил, что десятки тысяч жителей Петербурга больны COVID-19

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    4 комментария

    Губернатор Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Петербурге как контролируемую, но болеют десятки тысяч людей, а впереди еще и грипп.

    «Хотел бы призвать петербуржцев внимательно отнестись к своему здоровью. Ситуация с коронавирусом в нашем городе под контролем. Но на сегодняшний день в городе болеет более 30 тысяч, — заявил Беглов 5 сентября в традиционном радиообращении. — На прошлой неделе в городе резко похолодало, начался сезон гриппа и простуд. Напомню, что в наших поликлиниках можно сделать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа».

    Тем временем в петербургском комздраве и федеральном Роспотребнадзоре настроены более оптимистично. Там рапортовали о пройденном пике новой волны. А комздрав начал сворачивать койки в «красных зонах».

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