Беглов заявил, что десятки тысяч жителей Петербурга больны COVID-19

Губернатор Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Петербурге как контролируемую, но болеют десятки тысяч людей, а впереди еще и грипп.



«Хотел бы призвать петербуржцев внимательно отнестись к своему здоровью. Ситуация с коронавирусом в нашем городе под контролем. Но на сегодняшний день в городе болеет более 30 тысяч, — заявил Беглов 5 сентября в традиционном радиообращении. — На прошлой неделе в городе резко похолодало, начался сезон гриппа и простуд. Напомню, что в наших поликлиниках можно сделать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа».

