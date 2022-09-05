МИД РФ расширил стоп-лист в отношении граждан США. В списке актёры Шон Пенн и Бен Стиллер

Российские власти расширили «стоп-лист» в отношении граждан США, которым запрещён въезд на территорию РФ. В списке 25 новых фамилий. В том числе туда внесены имена двоих известных голливудских актёров и режиссёров — Шона Пенна и Бена Стиллера.



Как сообщили 5 сентября в МИД РФ, «стоп-лист» сформирован в качестве ответных мер на санкции Вашингтона. В нём присутствуют фамилии высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. Полный список можно посмотреть на сайте МИД РФ.

