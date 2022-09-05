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    Санкции и контрсанкции

    МИД РФ расширил стоп-лист в отношении граждан США. В списке актёры Шон Пенн и Бен Стиллер

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    Российские власти расширили «стоп-лист» в отношении граждан США, которым запрещён въезд на территорию РФ. В списке 25 новых фамилий. В том числе туда внесены имена двоих известных голливудских актёров и режиссёров — Шона Пенна и Бена Стиллера.

    Как сообщили 5 сентября в МИД РФ, «стоп-лист» сформирован в качестве ответных мер на санкции Вашингтона. В нём присутствуют фамилии высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. Полный список можно посмотреть на сайте МИД РФ.

    В начале июня Россия внесла в «стоп-лист» 61 гражданина США из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также чиновников Госдепа. Позднее в «чёрный список» на въезд в нашу страну были включены супруга и дочь президента США Джо Байдена.

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