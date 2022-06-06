МИД РФ внес в «стоп-лист» больше 60 американцев. Среди них — два министра, одного недавно вспоминал Путин

Россия в качестве ответной меры внесла 61 гражданина США в «стоп-лист». Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.
По данным ведомства, в черном списке оказались американцы «из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний», а также чиновники Госдепа, причастные «к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках».
Среди попавших под санкции Москвы можно выделить министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, главу Минфина Джэнет Йеллен, директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Всем «фигурантам» отныне запрещен въезд в Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин упомянул министра финансов США в контексте того, что в Америке «тоже есть порядочные люди». Глава государства говорил об ошибочной финансовой политике Вашингтона, приведшей к кризису и отмечал, что глава Минфина эту ошибку признала.