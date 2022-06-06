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    МИД РФ внес в «стоп-лист» больше 60 американцев. Среди них — два министра, одного недавно вспоминал Путин

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    4 комментария

    Россия в качестве ответной меры внесла 61 гражданина США в «стоп-лист». Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.

    По данным ведомства, в черном списке оказались американцы «из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний», а также чиновники Госдепа, причастные «к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках».

    Среди попавших под санкции Москвы можно выделить министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, главу Минфина Джэнет Йеллен, директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Всем «фигурантам» отныне запрещен въезд в Россию.

    Ранее президент РФ Владимир Путин упомянул министра финансов США в контексте того, что в Америке «тоже есть порядочные люди». Глава государства говорил об ошибочной финансовой политике Вашингтона, приведшей к кризису и отмечал, что глава Минфина эту ошибку признала.

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    Комментарии (4)

    275072673
    48 часов на то что бы покинуть территорию России их дочкам и сыночкам дали ?
    07A
    А вот чизбургер им, а не пышки с Конюшенной!
    Дежурный по объединению
    Америку ожидает голод осенью! Не смогут они прожить без приусадебных участков в Синявино..
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