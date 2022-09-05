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    «Господи, помоги». Мощные порывы ветра на Ключевском вулкане попали на видео

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    Палатку, сотрясаемую сильными порывами ветра, засняли на Ключевской сопке за несколько дней до того, как погибшие туристы начали восхождение на вершину. Ролик 5 сентября появился в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».

    Видеозапись была сделана 29 августа на высоте «всего» 1450 метров: постройку метает в разные стороны, а её основание поднимает в воздух. «Господи, помоги. Если меня сдует вместе с палаткой, унесёт чёрт знает куда. Если найдут — я ещё живой», — говорит человек за кадром.

    По последним данным Следственного комитета, при восхождении на вулкан погибли девять человек. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей. Также расследуется дело по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. «Фонтанка» писала, что среди альпинистов мог быть врач из Петербурга.

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