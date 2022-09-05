«Господи, помоги». Мощные порывы ветра на Ключевском вулкане попали на видео

Палатку, сотрясаемую сильными порывами ветра, засняли на Ключевской сопке за несколько дней до того, как погибшие туристы начали восхождение на вершину. Ролик 5 сентября появился в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».
Видеозапись была сделана 29 августа на высоте «всего» 1450 метров: постройку метает в разные стороны, а её основание поднимает в воздух. «Господи, помоги. Если меня сдует вместе с палаткой, унесёт чёрт знает куда. Если найдут — я ещё живой», — говорит человек за кадром.
По последним данным Следственного комитета, при восхождении на вулкан погибли девять человек. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей. Также расследуется дело по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. «Фонтанка» писала, что среди альпинистов мог быть врач из Петербурга.