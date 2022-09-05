Мужчина, вырубивший с «вертушки» девочку в Гатчине, задержан

Как сообщает пресс-служба ведомства 5 сентября, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением насилия». 30-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого. Это было сделано сразу после того, как глава СК дал распоряжение возбудить дело и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

Следственный комитет Ленобласти оперативно установил и задержал подозреваемого в нападении на девочку-подростка в Гатчине после требования Бастрыкина.

По версии следствия, будучи в подпитии, мужчина во время конфликта с группой подростков у дома 2а по улице Генерала Кныша ногой дважды ударил 11-летнюю девочку.

От второго удара она потеряла сознание, а потом, как писала «Фонтанка», была госпитализирована.



В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. После этого следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

