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    Мужчина, вырубивший с «вертушки» девочку в Гатчине, задержан

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    Следственный комитет Ленобласти оперативно установил и задержал подозреваемого в нападении на девочку-подростка в Гатчине после требования Бастрыкина.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 5 сентября, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением насилия». 30-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого. Это было сделано сразу после того, как глава СК дал распоряжение возбудить дело и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

    По версии следствия, будучи в подпитии, мужчина во время конфликта с группой подростков у дома 2а по улице Генерала Кныша ногой дважды ударил 11-летнюю девочку.

    От второго удара она потеряла сознание, а потом, как писала «Фонтанка», была госпитализирована.

    В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. После этого следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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