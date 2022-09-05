«Вертушка» пьяного, уложившая оскорблявшую его девочку под Гатчиной, будет уголовным делом. Так решил Бастрыкин

Глава СК РФ потребовал от Ленобластного следствия возбудить дело после того, как нетрезвый мужчина дважды ударил девочку-подростка. Второй удар уложил её на асфальт.



Как сообщает пресс-служба ведомства 5 сентября, Баскрыкин поручил главе СК Ленобоасти незамедлительно возбудить дело по факту травмирования несовершеннолетней. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате.

