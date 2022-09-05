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    «Вертушка» пьяного, уложившая оскорблявшую его девочку под Гатчиной, будет уголовным делом. Так решил Бастрыкин

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    Глава СК РФ потребовал от Ленобластного следствия возбудить дело после того, как нетрезвый мужчина дважды ударил девочку-подростка. Второй удар уложил её на асфальт.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 5 сентября, Баскрыкин поручил главе СК Ленобоасти незамедлительно возбудить дело по факту травмирования несовершеннолетней. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате.

    О ЧП в районе Аэродрома под Гатчиной и травме девочки стало известно из видео, которое снимали её друзья. На нем видно, как подростки издеваются на нетрезвым мужчиной. В какой-то момент взрослый ударил ногой девочку по спине, а потом «вертушкой» по голове. От последнего удара она упала на асфальт и потеряла сознание.

    Пострадавшую увезли в больницу, где ей, как говорят, наложили 4 шва в районе виска.

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