Боррель: Российских туристов с «шенгеном» могут не пускать в ЕС

Шенгенская виза — это не автоматический пропуск в Евросоюз. Даже с ней российских туристов могут не пускать на территорию союза, напомнил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Министры договорились, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — цитирует выступление Борреля на межпарламентской конференции ЕС в Праге 5 сентября ТАСС.