Боррель: Российских туристов с «шенгеном» могут не пускать в ЕС

Шенгенская виза — это не автоматический пропуск в Евросоюз. Даже с ней российских туристов могут не пускать на территорию союза, напомнил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Министры договорились, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — цитирует выступление Борреля на межпарламентской конференции ЕС в Праге 5 сентября ТАСС.
Отметим, что это устоявшийся давно порядок: решение о пропуске в шенгенское пространство принимает непосредственно сотрудник пограничной службы в зависимости от обоснованности целей поездки и других факторов.
Тем временем в опубликованном расписании Совета ЕС появилось принятие решения о приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией. Постоянные представители стран ЕС могут принять это решение уже 7 сентября.
Закрывается ли теперь «шенген» для россиян и что конкретно решили в ЕС с визами в Праге — читайте в разборе «Фонтанки».