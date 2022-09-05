Главный синоптик Петербурга рассказал, когда снова будет много дождей

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 сентября, пройдут кратковременные дожди. Однако уже 6 и 7 сентября через Ленобласть пройдет атмосферный фронт, который принесет много дождей. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Кратковременные дожди и сегодня будут наблюдаться, но с 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, поэтому дождей снова будет много», — дал прогноз синоптик.
Установившаяся холодная погода сохранится в Петербурге в начале недели.
Максимальная температура в городе составит 12… 14 градусов тепла. «Чуть теплее будет только завтра. И не забываем про холодные ночи», — закончил прогноз Колесов.