Главный синоптик Петербурга рассказал, когда снова будет много дождей

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 сентября, пройдут кратковременные дожди. Однако уже 6 и 7 сентября через Ленобласть пройдет атмосферный фронт, который принесет много дождей. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Кратковременные дожди и сегодня будут наблюдаться, но с 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, поэтому дождей снова будет много», — дал прогноз синоптик.

