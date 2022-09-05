Холодно — и точка. Синоптик рассказал, насколько ниже нормы в Петербурге опустится температура

Петербург остается на периферии далекого циклона с холодным и относительно влажным воздухом. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон окажется на 5–6 градусов ниже нормы.



Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



В понедельник, 5 сентября, температура воздуха ожидается 12… 14 градусов тепла. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

