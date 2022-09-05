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    Холодно — и точка. Синоптик рассказал, насколько ниже нормы в Петербурге опустится температура

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    Петербург остается на периферии далекого циклона с холодным и относительно влажным воздухом. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон окажется на 5–6 градусов ниже нормы.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник, 5 сентября, температура воздуха ожидается 12… 14 градусов тепла. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    «Холодный сентябрь удерживает позиции», — говорится в прогнозе Леуса.

    Как ранее писала «Фонтанка», в Санкт-Петербурге бабье лето ожидается к выходным.

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