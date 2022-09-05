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    За бросок бутылкой в голову первокурснику петербуржец признан виновным в умышленном вредительстве

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    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении горожанина, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). За меткий бросок бутылкой в голову обидчика его наказали условным сроком.

    Конфликтная ситуация возникла в феврале прошлого года на проезжей части у дома 23 на Маршала Тухачевского. Медики пришли к мнению, что здоровью потерпевшего был нанесён тяжкий вред. Об этом 5 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    Cвою вину мужчина признал частично. Он приговорен к трем годам лишения свободы, срок будет условным.

    «Фонтанка» писала, что 23 сентября 2021 года агрессора задержали на Бестужевской улице. Его доставили в отдел, откуда после процессуальных вопросов отпустили под подписку о невыезде. Сообщалось также, что пострадавший — молодой человек, который едва справил 18-летие, а обидчик — 27-летний безработный.

    © Фонтанка.Ру

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