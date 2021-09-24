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В Полюстрово юному петербуржцу проломили лоб броском бутылки. Его обидчика задержали через полгода

Житель Петербурга задержан за нападение с бутылкой на юношу у Полюстровского парка

Житель Красногвардейского района Петербурга задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью юноши. Серьёзные травмы ему нанесла прилетевшая в лоб бутылка.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, дело по статье 111 УК возбуждено накануне, но само событие произошло под конец февраля. Тогда в половине десятого вечера на улице Маршала Тухачевского у Полюстровского парка во мнениях не сошлись двое, результатом стала стеклянная бутылка, полетевшая в сторону парня, едва справившего 18-летие.

Бросок оказался точным. Пострадавшего госпитализировали с тупой травмой головы и переломом лобной кости с переходом на основание черепа. Обидчик был известен — это 27-летний безработный, живущий в том же районе.

Пока пострадавший от его меткости залечивал травмы, а специалисты решали, насколько они серьёзны, молодой мужчина был предоставлен сам себе.

23 сентября — ровно через семь месяцев после случившегося — о событиях февральского вечера ему напомнили полицейские. Подозреваемого остановили на Бестужевской улице, доставили в отдел, откуда после процессуальных вопросов отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (5)

f0ntan
Отложенный штрафной в футболе
Uncle
Конец года, палки собирают.
Но в целом ладно, могли бы как обычно прохожему наркоты подкинуть. С другой стороны еще не конец года-то.
Skazochny
не нашли бы, то оставили бы материалом проверки с отказником...
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