В Полюстрово юному петербуржцу проломили лоб броском бутылки. Его обидчика задержали через полгода

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, дело по статье 111 УК возбуждено накануне, но само событие произошло под конец февраля. Тогда в половине десятого вечера на улице Маршала Тухачевского у Полюстровского парка во мнениях не сошлись двое, результатом стала стеклянная бутылка, полетевшая в сторону парня, едва справившего 18-летие.

Житель Красногвардейского района Петербурга задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью юноши. Серьёзные травмы ему нанесла прилетевшая в лоб бутылка.

Бросок оказался точным. Пострадавшего госпитализировали с тупой травмой головы и переломом лобной кости с переходом на основание черепа. Обидчик был известен — это 27-летний безработный, живущий в том же районе.



Пока пострадавший от его меткости залечивал травмы, а специалисты решали, насколько они серьёзны, молодой мужчина был предоставлен сам себе.



23 сентября — ровно через семь месяцев после случившегося — о событиях февральского вечера ему напомнили полицейские. Подозреваемого остановили на Бестужевской улице, доставили в отдел, откуда после процессуальных вопросов отпустили под подписку о невыезде.

