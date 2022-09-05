    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    771мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?"Зенит" обыграл "Спартак"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Суд отказался арестовывать петербуржца, открывшего стрельбу при задержании на улице Ленсовета

    1949
    4 комментария

    Московский районный суд отказал следствию в аресте Дениса Аверкиева, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Задержали Аверкиева ночью 3 сентября на пересечении улиц Звездной и Ленсовета. Сделали это сотрудники ППС, которые уже сдали смену и были одеты в гражданское. Сперва полицейских привлекла драка. Когда они попытались схватить участника, тот достал травматический ТТ и открыл огонь. Прозвучало 4 выстрела, дважды мужчина направлял ствол на патрульного.

    Аверкиев и защитник возражали против СИЗО. Следствие аргументировало свое ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Суд установил, что мужчина не судим, трудоустроен, имеет жену и ребенка, а пистолет у него все равно изъяли.

    Суд следствию отказал и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close