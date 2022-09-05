Суд отказался арестовывать петербуржца, открывшего стрельбу при задержании на улице Ленсовета

Задержали Аверкиева ночью 3 сентября на пересечении улиц Звездной и Ленсовета. Сделали это сотрудники ППС, которые уже сдали смену и были одеты в гражданское . Сперва полицейских привлекла драка. Когда они попытались схватить участника, тот достал травматический ТТ и открыл огонь. Прозвучало 4 выстрела, дважды мужчина направлял ствол на патрульного.

Московский районный суд отказал следствию в аресте Дениса Аверкиева, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Аверкиев и защитник возражали против СИЗО. Следствие аргументировало свое ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Суд установил, что мужчина не судим, трудоустроен, имеет жену и ребенка, а пистолет у него все равно изъяли.



Суд следствию отказал и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.

