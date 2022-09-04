    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    767мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Прогулять «Разговор о важном»?Погибли на КамчаткеКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На Звёздной пьяный петербуржец стрелял в полицейских

    3817
    6 комментариев

    Свидетелями ночного конфликта стали полицейские в свой отгул в Московском районе Петербурга. Пьяный гуляка выстрелил в сотрудников, одетых в гражданское. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    Накануне ночью на Звездной улице завязалась драка. Кулачный бой заметили трое сотрудников ППС, проезжавшие мимо. В это время они уже находились не на службе, одеты были в гражданское. Тем не менее полицейские решили вмешаться в конфликт и задержать одного из агрессоров. Однако мужчина ответил выстрелами.

    «Во время задержания гражданин из своего травматического пистолета произвел выстрел вверх, а второй выстрел произвел в сторону сотрудников полиции. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Мужчина оказался нетрезв. Его передали наряду, приехавшему на место происшествия. У горожанина изъяли травматический пистолет. Разрешение на ношение оружия у него оформлено, в его коллекции ещё два охотничьих ружья и пистолет ТТ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close