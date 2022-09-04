На Звёздной пьяный петербуржец стрелял в полицейских

Свидетелями ночного конфликта стали полицейские в свой отгул в Московском районе Петербурга. Пьяный гуляка выстрелил в сотрудников, одетых в гражданское. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.



Накануне ночью на Звездной улице завязалась драка. Кулачный бой заметили трое сотрудников ППС, проезжавшие мимо. В это время они уже находились не на службе, одеты были в гражданское. Тем не менее полицейские решили вмешаться в конфликт и задержать одного из агрессоров. Однако мужчина ответил выстрелами.

