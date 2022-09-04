На Звёздной пьяный петербуржец стрелял в полицейских

Свидетелями ночного конфликта стали полицейские в свой отгул в Московском районе Петербурга. Пьяный гуляка выстрелил в сотрудников, одетых в гражданское. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.
Накануне ночью на Звездной улице завязалась драка. Кулачный бой заметили трое сотрудников ППС, проезжавшие мимо. В это время они уже находились не на службе, одеты были в гражданское. Тем не менее полицейские решили вмешаться в конфликт и задержать одного из агрессоров. Однако мужчина ответил выстрелами.
«Во время задержания гражданин из своего травматического пистолета произвел выстрел вверх, а второй выстрел произвел в сторону сотрудников полиции. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина оказался нетрезв. Его передали наряду, приехавшему на место происшествия. У горожанина изъяли травматический пистолет. Разрешение на ношение оружия у него оформлено, в его коллекции ещё два охотничьих ружья и пистолет ТТ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.