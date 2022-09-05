Намочил пол, залез в книгу. В Петербурге задержан подозреваемый в краже у блокадницы

Ранее «Фонтанка» писала об этой истории. За помощью 93-летняя женщина обратилась 24 августа. Она рассказала, что в тот день к ней обратился незнакомец по пути из магазина. Мужчина встретился пенсионерке в подъезде дома на Генерала Симоняка и представился сантехником. Он начал убеждать пожилую женщину, что та топит соседей снизу. Собственница квартиры пустила «специалиста», а тот незаметно разлил воду в туалете и сообщил о трещине в унитазе.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, представившись сантехником, обокрал жительницу блокадного Ленинграда. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба регионального главка.

Предложив свою помощь в замене, преступник вычислил, что пенсионерка хранит деньги в книге. Он воспользовался моментом и стащил наличные, которыми были заложены страницы. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 12/3 по улице Пионерстроя опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга», — рассказали в ГУ МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).