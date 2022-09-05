    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    771мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?"Зенит" обыграл "Спартак"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Намочил пол, залез в книгу. В Петербурге задержан подозреваемый в краже у блокадницы

    2251
    обсудить

    Сотрудники полиции задержали мужчину, который, представившись сантехником, обокрал жительницу блокадного Ленинграда. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба регионального главка.

    Ранее «Фонтанка» писала об этой истории. За помощью 93-летняя женщина обратилась 24 августа. Она рассказала, что в тот день к ней обратился незнакомец по пути из магазина. Мужчина встретился пенсионерке в подъезде дома на Генерала Симоняка и представился сантехником. Он начал убеждать пожилую женщину, что та топит соседей снизу. Собственница квартиры пустила «специалиста», а тот незаметно разлил воду в туалете и сообщил о трещине в унитазе.

    Предложив свою помощь в замене, преступник вычислил, что пенсионерка хранит деньги в книге. Он воспользовался моментом и стащил наличные, которыми были заложены страницы. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

    «В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 12/3 по улице Пионерстроя опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга», — рассказали в ГУ МВД.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close