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    Читающий сантехник оставил блокадницу на юге Петербурга без кровно заработанных

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    1 комментарий

    93-летняя блокадница осталась без сбережений после визита сантехника в Кировском районе Петербурга.

    В полицию пожилая петербурженка обратилась накануне около трех дня через службу 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. Женщина сообщила, что после визита сантехника пропали её накопления. Прибывшим в квартиру на улице Генерала Симоняка полицейским пенсионерка сообщила, что днем 24 августа около половины второго пришел мужчина, который представился сантехником. После его ухода она обнаружила, что из книги на столе в её комнате пропали 140 тысяч рублей.

    Камера у дома сняла визитера: это мужчина на вид около 30–35 лет, в белой футболке, оранжевых шортах и кепке.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии 1

    alex_k25 Авг 2022 в 09:28
    зачем пустила?
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