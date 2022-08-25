Читающий сантехник оставил блокадницу на юге Петербурга без кровно заработанных

93-летняя блокадница осталась без сбережений после визита сантехника в Кировском районе Петербурга.
В полицию пожилая петербурженка обратилась накануне около трех дня через службу 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. Женщина сообщила, что после визита сантехника пропали её накопления. Прибывшим в квартиру на улице Генерала Симоняка полицейским пенсионерка сообщила, что днем 24 августа около половины второго пришел мужчина, который представился сантехником. После его ухода она обнаружила, что из книги на столе в её комнате пропали 140 тысяч рублей.
Камера у дома сняла визитера: это мужчина на вид около 30–35 лет, в белой футболке, оранжевых шортах и кепке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».