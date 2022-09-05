Владелец авиапарка вместе с женой и двумя детьми погиб после авиакрушения над Балтикой

Владелец частного самолета погиб вместе со всей семьей в Балтийском море. Ранее сообщалось, что кабина частного самолета оказалась разгерметизирована.
По данным испанских СМИ, а вылетал самолет из города Херес, на борту находились владелец компании Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья, а также две собаки. Организация предлагает в аренду медицинские самолеты и предоставляет услуги аэротакси. Она базируется в Кельне, куда и направлялся самолет.
Известно, что сигнал о разгерметизации поступил почти сразу после вылета борта. Cessna долетела до латвийских берегов, где рухнула в море.
На помощь борту поднимались несколько истребителей, но пилоты никого в самолете не увидели. Вероятнее всего, пилот и пассажиры потеряли сознание за некоторое время до крушения.