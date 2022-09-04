В Балтийском море разбился частный самолет. На его перехват поднимали истребители

Частный самолёт разбился в Балтийском море недалеко от латышского города Вентспилс. О крушении судна сообщает Reuters со ссылкой на службу спасения Швеции 4 сентября.
Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании, следует из данных сервиса FlightRadar24. Конечный пункт назначения указан не был. Воздушное судно дважды развернулось, в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем, мимо шведского острова Готланд. В 20:37 по Москве лайнер был указан в системе отслеживания полетов как быстро теряющий скорость и высоту.
По данным СМИ, на борту находились четыре человека: пилот, мужчина с женщиной и ребёнком. У самолета возникли проблемы с давлением в салоне, после чего связь с ним оборвалась. На перехват воздушного судна поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. Однако пилоты, как сообщается, в кабине Cessna никого не разглядели.