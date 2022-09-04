Песков: Я не слышал ни одного неприемлемого заявления от Пугачевой, в отличие от её супруга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по его словам, не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой. Хотя некоторые исполнители «запятнали себя» таковыми высказываниями. Об этом Песков заявил журналистам 4 сентября, говоря о возвращении в Россию отдельных культурных деятелей, уехавших после начала специальной военной операции на Украине.
«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Он вместе с тем подчеркнул, что говорит не обо всех артистах.
«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой, а [ее] супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — привел пример Песков.
4 сентября Алла Пугачева написала в соцсетях пост, посвящённый первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором призвала искать «компромисс в интересах народа».