Песков: Я не слышал ни одного неприемлемого заявления от Пугачевой, в отличие от её супруга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по его словам, не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой. Хотя некоторые исполнители «запятнали себя» таковыми высказываниями. Об этом Песков заявил журналистам 4 сентября, говоря о возвращении в Россию отдельных культурных деятелей, уехавших после начала специальной военной операции на Украине.



«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

