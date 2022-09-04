ТАСС: ЕС меняет посла в России

Евросоюз сменил главу своей дипмиссии в Москве, сообщает 4 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.



«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — рассказал источник.



По его словам, несмотря на кризис в отношениях с Россией Евросоюз считает необходимым сохранять «открытые дипломатические каналы связи с Москвой».

