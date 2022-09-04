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    ТАСС: ЕС меняет посла в России

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    Евросоюз сменил главу своей дипмиссии в Москве, сообщает 4 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

    «Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — рассказал источник.

    По его словам, несмотря на кризис в отношениях с Россией Евросоюз считает необходимым сохранять «открытые дипломатические каналы связи с Москвой».

    Маркус Эдерер начал работать в МИД ФРГ в 1988 году. В 1990–1993 годах состоял в экономическом отделе посольства Германии в Москве. Пост посла ЕС в России занял 16 мая 2017 года.

    4 сентября с должности посла США в России ушёл Джон Салливан. По данным американского посольства, он заканчивает 40-летнюю карьеру на госслужбе США.

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