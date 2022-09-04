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    «Они все равно приезжают». Болгария увеличит визовый сбор с российских туристов больше чем вдвое

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    Болгария увеличит визовый сбор, взимаемый с российских туристов, до 80 евро с прежних 35 евро. Об этом 4 сентября заявил министр туризма страны Ильин Димитров в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ), сообщает telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Полностью запретить россиянам въезд в нашу страну невозможно, но визовый сбор будет увеличен», — сказал политик.

    Ильин Димитров отметил, что Болгария не находит целесообразным такое решение, но оно является решением ЕС. «Как члены ЕС мы должны будем соблюдать его», — сказал он.

    По словам Димитрова, в этом году Болгарию посетило более 60 тыс. граждан России, хотя авиасообщение с Россией было приостановлено.

    По данным министерства туризма Болгарии, россияне владеют около 100 000 объектов недвижимости на болгарском побережье Черного моря. «Эти туристы въезжают через Турцию, они несут серьезные расходы, чтобы добраться до Болгарии, но они все равно приезжают», — отметил Димитров.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече договорились полностью приостановить соглашение, по которому россияне получали визы в упрощенном режиме. Это значит, что шенген, который и без того стало сложно получить, станет еще менее доступным и более дорогим. Кроме того, странам, которые граничат с Россией, дали право самостоятельно принимать решение, кого они хотят видеть на своей территории.

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