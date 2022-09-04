«Они все равно приезжают». Болгария увеличит визовый сбор с российских туристов больше чем вдвое

Болгария увеличит визовый сбор, взимаемый с российских туристов, до 80 евро с прежних 35 евро. Об этом 4 сентября заявил министр туризма страны Ильин Димитров в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ), сообщает telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).



«Полностью запретить россиянам въезд в нашу страну невозможно, но визовый сбор будет увеличен», — сказал политик.



Ильин Димитров отметил, что Болгария не находит целесообразным такое решение, но оно является решением ЕС. «Как члены ЕС мы должны будем соблюдать его», — сказал он.

