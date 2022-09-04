Страшное видео сняли в Казахстане. На нём не видно неба

Кадр из видео в соцсетях Поделиться Поделиться





Власти Костанайской области на севере Казахстана из-за природных пожаров 4 сентября объявили в регионе чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Эвакуированы 1,8 тысячи жителей. Около 200 человек живут в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию.

В соцсетях расходится страшное видео, снятое на въезде в село Аманкарагай. Неба не видно вообще, вместо него — тёмные клубы дыма.



По данным МЧС на 18 часов, пожарные работают в двух населенных пунктах (Аманкарагай и Озерное), вдоль республиканской трассы М-36, а также на восьми участках лесной зоны. Задействованы 193 единицы техники, шесть вертолётов и один самолёт, пять пожарных поездов, 1475 человек. С начала тушения проведено 93 сброса воды, её берут из естественного водоёма.



Фото: МЧС Казахстана Поделиться Поделиться





Более 3 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение, передаёт «Спутник Казахстан». Один из местных банков, по информации агентства, решил списать действующие кредиты своим клиентам — владельцам сгоревших домов — и выдать им финансовую помощь.

Днём 3 сентября огонь перекинулся на дома в сёлах Озерное, Лесное, Аманкарагай, на территорию Аманкарагайской нефтебазы. Сейчас специальная комиссия подсчитывает ущерб. В Нур-Султане формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.



В результате пожаров, как уже писала «Фонтанка», пострадали десять человек, в том числе ребёнок. Погиб один — старый мужчина, который не пожелал эвакуироваться из своего дома.

