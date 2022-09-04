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    Страшные пожары в Казахстане: есть погибший, среди пострадавших — ребёнок, полиция усиливает борьбу с мародёрами

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    Лесные пожары на севере Казахстана стремительно растут. К 4 сентября пострадавших уже 10 человек, есть погибший, сгорели как минимум 100 зданий. Тушение пожара в Костанайской области продолжается третьи сутки. Трудностей добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.

    Как сообщает «Sputnik Казахстан», погиб 86-летний мужчина. При проведении эвакуации участковый оповестил его, но тот отказался покидать свой дом.

    «Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, инвалида 1936 года рождения», — рассказал на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

    Фото: МЧС Казахстана
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    Площадь возгорания составила более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда, имеется восемь активных очагов, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин. В субботу площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Вчера в поселке Амангарагай загорелась нефтебаза и жилые дома.

    МЧС утром 4 сентября отчитывается: проведена эвакуация 1841 человека из четырех сел. Пожар тушат в том числе на территории трёх сёл. Задействованы 110 единиц техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов, 703 человека личного состава. Десять человек, в том числе ребёнок, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести. Среди них работник лесхоза, работник акимата и три сотрудника МЧС. Четверо находятся в больнице, шестеро после оказания медпомощи отправлены домой.

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    Лесные пожары повлияли на график движения поездов, в час ночи 4 сентября были задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов. Кроме того, перекрывали автомобильную трассу. По данным «Спутника», утром движение на дорогах восстановили.

    «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики передаёт, что в Костанайскую область прибывают военнослужащие и спецтехника из других регионов, чтобы помогать тушить пожары. В частности, более 120 десантников переброшены из столицы военно-транспортной авиацией.

    МВД Казахстана усилило наряды полиции в районе пожаров.

    «Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

    Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан, передает МИА «Казинформ».

    В другой области страны, Карагандинской, за сутки произошло шесть возгораний сухой травы на площади свыше 190 га — всё из-за жаркой погоды, передает корреспондент агентства.

    Фото: МЧС Казахстана

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