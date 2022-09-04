Страшные пожары в Казахстане: есть погибший, среди пострадавших — ребёнок, полиция усиливает борьбу с мародёрами

Лесные пожары на севере Казахстана стремительно растут. К 4 сентября пострадавших уже 10 человек, есть погибший, сгорели как минимум 100 зданий. Тушение пожара в Костанайской области продолжается третьи сутки. Трудностей добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.

Как сообщает «Sputnik Казахстан» , погиб 86-летний мужчина. При проведении эвакуации участковый оповестил его, но тот отказался покидать свой дом.

«Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, инвалида 1936 года рождения», — рассказал на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Площадь возгорания составила более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда, имеется восемь активных очагов, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин. В субботу площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Вчера в поселке Амангарагай загорелась нефтебаза и жилые дома.

МЧС утром 4 сентября отчитывается: проведена эвакуация 1841 человека из четырех сел. Пожар тушат в том числе на территории трёх сёл. Задействованы 110 единиц техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов, 703 человека личного состава. Десять человек, в том числе ребёнок, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести. Среди них работник лесхоза, работник акимата и три сотрудника МЧС. Четверо находятся в больнице, шестеро после оказания медпомощи отправлены домой.

Лесные пожары повлияли на график движения поездов, в час ночи 4 сентября были задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов. Кроме того, перекрывали автомобильную трассу. По данным «Спутника», утром движение на дорогах восстановили.



«Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики передаёт, что в Костанайскую область прибывают военнослужащие и спецтехника из других регионов, чтобы помогать тушить пожары. В частности, более 120 десантников переброшены из столицы военно-транспортной авиацией.

