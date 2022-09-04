Вице-премьер Новак: Остановка «Северного потока» произошла из-за действий Запада

Остановка газопровода «Северный поток» произошла «исключительно из-за действий и санкций западных стран и Евросоюза». Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев 4 сентября.
«Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Новак напомнил, что санкции на поставки необходимого оборудования были введены как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза.
«Поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями [свои действия] для того, чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — добавил вице-премьер.
С 31 августа газопровод «Северный поток» полностью остановили для проведения ремонтных работ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россию нельзя назвать надежным поставщиком энергоносителей, так как она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам».