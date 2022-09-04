Вице-премьер Новак: Остановка «Северного потока» произошла из-за действий Запада

Остановка газопровода «Северный поток» произошла «исключительно из-за действий и санкций западных стран и Евросоюза». Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев 4 сентября.



«Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

