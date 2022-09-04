    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Мы переживем эту зиму». Канцлер Шольц заявил о прекращении импорта российского газа до конца года

    5514
    46 комментариев

    Германия планирует полностью прекратить импорт российского газа в декабре 2022 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «Коммерсантъ» 4 сентября со ссылкой на Reuters.

    По словам политика, власти страны рассчитывают не допустить энергетического кризиса зимой. Для этого приняты «своевременные решения», включая заполнение хранилищ и запуск угольных электростанций.

    «Мы переживем эту зиму»,— заявил канцлер в эфире ZDF (цитата по «Коммерсанту»).

    По мнению Олафа Шольца, Россию нельзя назвать надежным поставщиком энергоносителей, так как она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам», цитирует политика ТАСС.

    «Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку», а с 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ. Власти Германии обязали операторов газохранилищ заполнить их на 95% — к ноябрю. Планка в 85%, по данным «Ъ», уже взята.

    Ранее лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» Фридрих Мерц допустил блэкауты этой зимой. Чтобы предотвратить их, политик предлагает продлить работу АЭС, которые планировалось остановить до конца года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 46

    grannie04 Сен 2022 в 17:26
    "На протяжении многих лет люди угнетали низкие температуры. Они называли их "холодрыгой", "дубаком" и другими словами, имеющими явно негативную маркировку. Прогрессивные европейцы должны отречься от навязанных температурных стереотипов и вообще отказаться от понятий "тепло" и "холодно". Предлагается в дальнейшем именовать их "температура №1" и "температура №2". Лексика должна быть температурно нейтральной. Говорить, что холод - это плохо, отныне неправильно.
    Нужно отказаться от оценочных суждений и принимать температуру такой, какая она есть. Важно принять тот факт, что существует большое количество разных температур и это нормально. Если правительство говорит, что температура в вашей квартире, равная +5⁰, идентифицирует себя как +30⁰, следует с уважением относиться к этой её особенности и именовать её именно так. Токсичные теплолюбы будут забанены в соцсетях и подвергнуты обструкции. Все жалующиеся на то, что они мерзнут, будут признаны морозофобами"(С)
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close