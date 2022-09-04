«Мы переживем эту зиму». Канцлер Шольц заявил о прекращении импорта российского газа до конца года

Германия планирует полностью прекратить импорт российского газа в декабре 2022 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «Коммерсантъ» 4 сентября со ссылкой на Reuters.
По словам политика, власти страны рассчитывают не допустить энергетического кризиса зимой. Для этого приняты «своевременные решения», включая заполнение хранилищ и запуск угольных электростанций.
«Мы переживем эту зиму»,— заявил канцлер в эфире ZDF (цитата по «Коммерсанту»).
По мнению Олафа Шольца, Россию нельзя назвать надежным поставщиком энергоносителей, так как она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам», цитирует политика ТАСС.
«Газпром» в начале лета сократил прокачку газа по «Северному потоку», а с 31 августа газопровод полностью остановили для проведения ремонтных работ. Власти Германии обязали операторов газохранилищ заполнить их на 95% — к ноябрю. Планка в 85%, по данным «Ъ», уже взята.
Ранее лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» Фридрих Мерц допустил блэкауты этой зимой. Чтобы предотвратить их, политик предлагает продлить работу АЭС, которые планировалось остановить до конца года.