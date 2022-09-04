«Мы переживем эту зиму». Канцлер Шольц заявил о прекращении импорта российского газа до конца года

Германия планирует полностью прекратить импорт российского газа в декабре 2022 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «Коммерсантъ» 4 сентября со ссылкой на Reuters.



По словам политика, власти страны рассчитывают не допустить энергетического кризиса зимой. Для этого приняты «своевременные решения», включая заполнение хранилищ и запуск угольных электростанций.



«Мы переживем эту зиму»,— заявил канцлер в эфире ZDF (цитата по «Коммерсанту»).

